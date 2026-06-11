「プチガトー〜サンクスパパ〜（8個入）」銀座コージーコーナーは、6月19日〜6月21日まで、全国の生ケーキ取扱店で父の日限定スイーツを販売する。なお、北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない。6月21日は父の日。銀座コージーコーナーでは、家族みんなで楽しめる父の日限定スイーツを用意した。「プチガトー〜サンクスパパ〜（8個入）」は、キャンプや