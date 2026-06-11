LINEアプリ画面イメージ住友生命の子会社であるアイアル少額短期保険（以下、アイアル少短）は、コミュニケーションアプリ「LINE」内の新サービス「Yahoo！ほけん」において、「熱中症お見舞い金」および「コロナ治療薬お見舞い金」の提供を開始した。「Yahoo！ほけん」は、LINEヤフーおよびPayPay保険サービスが6月10日から提供を開始した新サービス。住友生命グループは、ウェルビーイングインフラ企業として保険の役割・価値を