6月12日（金）の近畿地方は、引き続き大気の状態が不安定。京阪神の市街地も、念のため急変に注意が必要です。 11日（木）は上空に寒気が流れ込み、北部を中心ににわか雨や雷雨がありました。金曜日もこの寒気の影響を受けるでしょう。 昼過ぎまでは広く晴れますが、次第に山地で雨雲や雷雲が発生し、山沿いの地域を中心に天気の急変がありそうです。 風向きの関係で、京阪神など中部の市街地でもにわか雨の可能性があ