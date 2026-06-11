大阪都構想の制度案について話し合う「法定協議会」が始まるのを前に、異例の「ゴタゴタ」です。 12日初会合が開かれる「法定協議会」。大阪都構想について、区割りなど具体的な制度案を話し合う会議ですが、公明・自民などの会派が不参加を表明していて、維新会派のみで開かれることになります。 その「法定協」をめぐって、市議会では異例の事態が。 （大阪市議会議長）「山田副議長の辞職を許可しないことに決しまし