「やさしい塩グミ」カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、やわらかな食感とマイルドな塩味でおいしく塩分補給ができる「やさしい塩グミ」を、全国のセブン−イレブン店舗で6月11日から順次発売する。近年、夏に顕著な高温を記録する年が頻発し、40℃を超える気温が毎年のように観測される状況を受け、気象庁は今年4月に、最高気温が40℃以上の日の名称を「酷暑日」に決定した（出典：気象庁）。また、夏が長期化する“二