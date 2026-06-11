アサヒグループホールディングスは11日、2025年12月期の連結純利益予想を従来の1675億円から1200億円に下方修正した。昨年9月に発生したサイバー攻撃によるシステム障害の影響を踏まえた。一連の混乱で25年12月期の決算発表は遅れており、7月8日に開示を予定している。売上高に当たる売上収益も2兆8900億円と従前から600億円引き下げた。受注や出荷が一時停止を余儀なくされたことで想定を下回った。アサヒは、原材料費の想