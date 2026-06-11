プロボクシングの元ライト級世界チャンピオンで、俳優としても活躍したガッツ石松（がっつ・いしまつ、本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のため亡くなった。７６歳だった。葬儀は近親者のみで執り行った。お別れの会などは未定。栃木県出身。中学卒業後、上京し、１９６６年にヨネクラジムに入門。同年プロデビュー。７４年に３度目の世界挑戦で、ロドルフォ・ゴンザレス（メキシコ）にＫＯ勝ちし、世界ボクシ