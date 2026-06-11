6月10日、メキシコ市にある店舗の外に置かれた代表選手のパネル/Carl Recine/Getty Images via CNN Newsource（CNN）緑、白、赤のメキシコ国旗が、首都メキシコ市の各所を彩っている。11日に開催されるサッカー・ワールドカップ（W杯）開幕戦に向けて、市内では準備が進んでいる。鮮やかな緑色のメキシコ代表ユニホームを販売する店舗から、試合を宣伝するデジタル広告看板の業者まで、誰もがこの大会を商機と捉えているようだ。あ