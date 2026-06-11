昨年のM−1グランプリで準優勝したお笑いコンビ「ドンデコルテ」の渡辺銀次（40）が、10日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜後11・15）に出演し、見ない間に大ブレークした同期芸人について語った。この日は苦労時代を支えた下積み飯がテーマ。同コンビとともに、M−1で2度ファイナリストになった「マユリカ」が出演し、当時よく食べていた料理を作りながら、下積み時代を振り返った。芸歴18年、下積み18年を自称する