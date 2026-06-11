女優の永作博美（55）が11日、インスタグラムを更新。ボールを投げて番号付きの的を射抜くゲーム「ストラックアウト」に挑戦した結果を報告した。9日に最終回を迎えたTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜午後10時）の主演を務めた永作は、3日に番宣のため同局系「ラヴィット！」に出演し、ストラックアウトに挑戦。12球を投げて6枚の的を射抜いき、SNS上でも「永作博美ストラックアウト上手い！！」「永作さん、ドラマでも走