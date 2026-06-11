ドランクドラゴン塚地武雅（54）が11日、自身のXを更新。ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが2日に死去したことを受け、追悼の思いを記した。塚地は「ガッツ石松さんの訃報…朝ドラ『まれ』で石川県輪島市に住む親仲間役として共演させていただきました」とつづった。続けて「優しくて面白い方で『塚地くん、出番が少ない時は面白く映ろう！』といろいろ話し合い撮影に臨みました。その精神、続けてます。心よりご