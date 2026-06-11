SNS総フォロワー数130万人超！『今日、好きになりました。蜜柑編』(ABEMA）でZ世代から注目を集め、近年は女優としても活躍の幅を広げている実熊瑠琉の、初となるフォトブックが発売中。いよいよ発売を迎えたフォトスタイルブックについて、じっくり話を聞きました。この記事の画像を見る ――「実熊瑠琉フォトスタイルブック みくまるる」がついに発売になりました！実熊瑠琉さん（以下、実熊）：「グラビアザテレビジョン」で1