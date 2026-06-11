【漫画】本編を読む『口紅をつけて出社する新入社員が気になる』（篠原とも/一迅社）は、毎日メイクをして出社する男性新入社員と、かつてヴィジュアル系バンドでギターを弾いていた45歳の部長との交流を描いた世代横断型のハートフルコメディ。本作が描くのは好きなものを好きでいることの「尊さ」だ。主人公・東原隆弘は、毎日きちんとメイクして出社してくる新入男性社員・新発田利央のことが気になって仕方ない。というのも