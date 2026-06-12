クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』より、新ビジュアルが公開された。あわせて、ムビチケ前売券の発売も決定している。 『オデュッセイア』は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる叙事詩を原作とするアクション超大作。トロイア戦争の終結後、イタケの王オデュッセウスが、家族の待つ故郷への帰還を目指す旅路を描く。彼の前には、神々の介入、怪物、荒れ狂う海など、容赦ない試練が立ちはだかる