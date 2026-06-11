楽天−巨人の試合前に、田原俊彦さんがセレモニアルピッチと国歌独唱を行った。▼ 田原俊彦さん「実は人生初のセレモニアルピッチで緊張したけど、練習で銀次さんとキャッチボールを10分くらいして、久しぶりの野球がすごく楽しいなと思ったし、本番も良い球が投げられたので良かったかな。反省点としては100km/hに届かなかったこと。チクショー！次の機会の目標にします（笑）国歌独唱も初めてだったけど、しっかり歌うことがで