根治が難しい病気に罹った患者のこころの内はどのようなものか。がん研究会有明病院腫瘍精神科部長の清水研さんは「私の外来を受診している加茂あかりさんは高校3年のときに希少ながんに罹患してから、全く未来が見えなくなったという。その気持ちをのせた詩を私に見せてくれた。それでも未来に明かりがあることを信じて、生きていくと書かれていた」という――。※本稿は、清水研『こころの傷つきをなかったことにしないでくださ