【モデルプレス＝2026/06/11】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルにて脱落となった練習生の練習生のGOTEN（倉橋吾槙）が6月10日、自身のTikTokにて手書きメッセージを公開。ファンへの感謝をつづり、番組内でも披露したJO1「BE CLASSIC」のダンス動画を投稿した。【写真】「日プ」ファイナリストの手書きメッセージ◆倉橋吾槙、感謝のメッセージを公開圧倒