【モデルプレス＝2026/06/11】お笑いコンビ・レインボーの池田直人が6月11日、都内で行われた女優・プロデューサーのMEGUMIがプロデューススキンケアブランド「Aurelie.」のブランド創立2周年記念イベント「Aurelie. SALON」に、MEGUMIとともに出席。過去の美容事情について語った。【写真】44歳美人女優、キャミワンピ姿で肌見せ◆レインボー池田直人、美容に無頓着だった過去回顧「本音のビューティートーク」と題したトークで、