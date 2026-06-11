◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１１日、枠順決定大阪杯３着のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は、最内の１枠１番に決まった。過去６勝で、勝率９・４％、連対率２１・９％と好成績を残す馬番。勝てば００年のテイエムオペラオー以来となる。安田調教師は「この枠からスムーズな競馬ができるように、ジョッキーと相談していきます」とコメントし