ジュニア「Ｂ＆ＺＡＩ」の今野大輝が１１日、都内で映画「ラブ≠コメディ」（７月３日公開、紙谷楓監督）完成披露試写会に主演の中島健人らと出席した。王道ラブコメ作品などで人気を博す俳優の神崎麗司（中島）と、アイドルの南風美里（長濱ねる）らによるお仕事エンターテインメントを描く。イベントには、中島や長濱ねる、光石研らが登壇。今野は「こんなにすごい方たちと登壇でき、めちゃくちゃ緊張しています」と初々し