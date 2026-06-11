ＪＲＡ所属の小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が１１日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天―巨人戦の始球式を務めた。同戦は「ＪＲＡ福島競馬場＆ＶＩＥＳＴＡ仙台ナイター」として開催。背番号「３９」のユニホームに身を包んで登場すると小林美騎手にとって初となる始球式に臨んだ。捕手役を務めた楽天・堀内のミットへワンバウンドで届けた。球場の観客からは温かい拍手が送られた。小林美騎手は「今日は、