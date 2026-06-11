俳優で歌手の中島健人が１１日、都内で行われた主演映画「ラブ≠コメディ」（７月３日公開、紙谷楓監督）の完成披露試写会に、共演の長濱ねる、ジュニア「Ｂ＆ＺＡＩ」の今野大輝らと出席した。３０歳を迎え「ラブコメではなく重厚な作品で活躍したい」と悩むイケメン俳優・神崎麗司を役。会場に登場すると、スマートに長濱をエスコートする姿に観客から黄色い歓声が上がった。中島は王子様キャラの人気者という、自身と共通点