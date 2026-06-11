ガッツ石松さんの訃報（ふほう）を受け、元ＷＢＡ世界ライト級チャンピオンの畑山隆則さん（５０）が故人をしのんだ。１９７４年にガッツさんが日本ボクシング界第１号のライト級チャンピオンとなり、その２６年後の２０００年６月に畑山さんが王座を獲得。数少ないライト級のチャンピオン同士として、現役時代から交流があり「親分肌で面倒見のいい先輩だった」と話した。現役を引退した世界王者が会員となる「世界チャンピオ