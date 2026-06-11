元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが２日、肺炎のため死去した。７６歳だった。１１日、所属事務所のガッツエンタープライズが発表した。訃報を受け、大阪・ＡＢＣテレビの「ｎｅｗｓおかえり」（後３時４０分）では、出演コメンテーターが哀悼の意を表した。お笑いタレント・なるみは「共演したことがあるし、お優しい方で。７６歳で…。現場が明るくなる感じ」と、しん