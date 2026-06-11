磐越自動車道福島県5月6日 5月、福島県の磐越自動車道で部活動の遠征中の高校生ら21人が死傷したバス事故を受けて、遠征の時の安全管理のあり方を巡り国でも議論が進められています。そんな中、岡山県には、生徒の安全と遠征機会の確保を両立するため独自の取り組みを続けている競技団体があります。 5月6日、福島県の磐越道でソフトテニスの試合に向かっていた新潟県の高校生らを乗せたバスが事故を起こし、生徒1人