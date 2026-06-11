去年12月、北九州市のキャバクラで、およそ500万円の代金を支払わなかったとして、無職の65歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、住居不定、無職の米光隆信容疑者（65）です。警察によりますと、米光容疑者は去年12月25日、北九州市小倉北区堺町のキャバクラで、午後8時ごろから翌日午前0時半ごろまでの間、飲食代を支払う意志も能力もないにもかかわらず、女性従業員の接待を申し込んだ上、「きょうの代金は後日