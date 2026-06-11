第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の千葉大会の組み合わせ抽選会が１１日、千葉市内で行われた。１６５校１４８チームが出場。７月４日にＺＯＺＯマリンで開会式のみを行い、９日から１回戦がスタートする。順調に日程が消化されれば、決勝は２６日に行われる。最後の夏に大役を引き当てた。選手宣誓を務める千葉東・尾沢一穂主将（３年）は、「（くじを）引いた瞬間は驚きが一番でした。ただ、次第に