可愛くて、努力家で、気づかいも抜群……そんな見た目も内面も魅力的すぎるRay㋲・金川紗耶。今回は、そんなやんちゃんが人と関わるうえで大事にしているという「愛される5ヵ条」を教えてもらいました♡ 一度ハマったら抜け出せない、さや沼の秘密とは一体…！？やんちゃん的愛される5ヵ条って？愛される人には愛される理由がちゃんとある♡ やんちゃんが人と関わるうえで大事にしているメソッドには、マネしたく