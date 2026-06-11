◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１１日・みずほペイペイ）阪神の先発・伊藤将司投手が、先制直後に同点ソロを浴びた。１点リードの４回。先頭の正木にフルカウントから投じた変化球を左中間席に運ばれた。３回まで一人の走者も出さないパーフェクト投球だったが、一気に暗転。チームとして今カード１０本目の被弾となった。さらに、なお続く無死一、三塁のピンチで栗原に勝ち越しの中犠飛を許した。