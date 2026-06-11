ベルギー１部シントトロイデンは１１日、２１歳の日本代表ＦＷ後藤啓介がドイツ１部フライブルクに完全移籍すると発表した。後藤は２０２４年１月に磐田からアンデルレヒトへ期限付き移籍。昨夏にシントトロイデンに期限付き移籍し、リーグ２８試合出場で１０得点をマークした。１９２センチの長身を生かした得点力が高く評価され、北中米Ｗ杯に臨む日本代表に選出された。後藤はシントトロイデンを通じ「ＳＴＶＶのファン・