長野県高山村をこよなく愛しているキャラクター『高山タカオ』。そのぬいぐるみキーホルダーは、売り出されれば完売するほどの人気ぶりです。13日から再び販売されることが決まり、11日は飛躍祈願が行われました。祝詞「きらびやかな目力は、上から目線で勇気と決断力がある高山タカオくん。こたび、さらなる販売の増進を図り、高山村の活性化、観光の目玉として…」真剣な面持ちで飛躍祈願に参列したこちらのキ