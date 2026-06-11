「劇場」と「YouTube」を繋ぐ 作家×役者のコントユニット『転転飯店』をご紹介します。「劇場」と「YouTube」を繋ぐ 作家×役者のコントユニット『転転飯店』今週のピックアップ『ウミガメのスープもコントで答えたい男たち』――まずは簡単に自己紹介をお願いします平山さん：「コントユニット『転転飯店』です。よろしくお願いいたします。基本的にはYouTubeで動画を出すのと、年に1回の舞台の本公演、あとはイベントをやって活