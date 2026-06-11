リユース大手の「GEO」が行った“期間限定”のキャンペーンをめぐり、国が全国初の行政処分を出しました。公正取引委員会によりますと、名古屋市に本社を置くGEOの運営会社「ゲオストア」は去年5月からの半年間に、スマホなどの買取価格を引き上げる期間限定キャンペーンを5回にわけて行い、インターネット上に広告を出していました。しかしキャンペーン期間の終了後に、すぐに同様のサӦ