廃線の見通しとなった、名鉄広見線の新可児から御嵩駅の区間。岐阜県御嵩町の町長が、バスへの転換を推し進める考えを強調しました。赤字が続いている名鉄広見線の新可児から御嵩の区間は、沿線の御嵩町と可児市、八百津町が維持費を負担する方式での存続を目指し、名鉄と協議していましたが、利用者の増加が見込めないことから先月、存続を断念しました。御嵩町の渡辺町長：「大変残念な結果でございまして、今でも無念の思い