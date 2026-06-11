“いじめ” “SNSによる風評被害” “地方コミュニティの閉鎖性”等、世界中で問題視されている社会的テーマを題材にした完全オリジナル脚本に、新進気鋭のキャスト陣が挑む映画『シーシュポスたちのまなざし』が全国公開中です。＜ストーリー＞大学生の黒田真優はドキュメンタリー作品を制作する授業で、自身の高校時代の経験をもとにした作品をつくることになる。当時、彼女が慕っていた放送部の先輩・野島に、男性教諭の新田が