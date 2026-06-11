東京・歌舞伎町のメンズコンセプトカフェに14歳の女子中学生を立ち入らせたとして、元従業員の男が逮捕されました。逮捕されたのは、東京・歌舞伎町にあるメンズコンセプトカフェの元従業員・田中新一郎容疑者（21）で、今年2月、14歳の女子中学生を客として店に立ち入らせた疑いがもたれています。田中容疑者は、メンズ地下アイドルをしていた去年8月、新宿駅でビラ配りをしていた際に女子中学生と知り合ったということです。女子