今月3日に投開票された韓国の統一地方選挙で投票用紙が不足した問題で、捜査当局はきょう、選挙管理委員会を家宅捜索しました。記者「現在、捜査当局による家宅捜索が続いていて、たくさんの段ボールが運び込まれていきます」公職選挙法違反などの疑いで家宅捜索を受けたのは、韓国の7つの選挙管理委員会です。この問題は今月3日に投開票された統一地方選挙で、全国90か所あまりの投票所で投票用紙が不足し、一部の投票所では投票