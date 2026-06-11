自民党の成長戦略本部は高市首相に対し、戦略17分野の投資促進に向けた提言を手渡しました。提言では、日本の「技術革新力や労働の効率性などを表す数値は他国と遜色がない」とした上で、政府と民間が連携した投資を大幅に拡大する必要があると指摘しています。具体的には、スタートアップ企業の製品を政府が積極的に調達する仕組みを整備することや、複数年度で予算を確保する「新たな投資枠」を創設することなどが盛り込まれてい