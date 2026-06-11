俳優の奈緒が11日、都内で行われた映画『死ねばいいのに』（7月3日公開）完成披露上映会舞台あいさつに登壇。「これだけはどうしても知りたいこと」について、原作者の京極夏彦氏と金井純一監督とトークを展開した。【集合ショット】ガン見！京極夏彦氏に興味津々の奈緒原作者の京極氏の隣で完成の報告をできることに奈緒は、「すごく緊張してきょうの日を迎えたので、3人でお話しした時に（京極氏が）『うれしいです』とおっ