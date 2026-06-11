神奈川県相模原市の河川敷で、女子高校生が倒れているのが見つかり、死亡した事件で急展開です。警察は先ほど、女子高校生の知人である19歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。相模原市の河川敷。きょう、17歳の女子高校生が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。事件は先ほど、急展開を迎えました。警察は女子高校生を殺害したとして、知人の19歳の男を逮捕しました。事件の発端は、きのうの夜…女子高校生の家族