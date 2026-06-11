高市首相は、中東ホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達率が、来月には100％に達し、再来年3月末まで石油の安定供給が可能になったと明らかにしました。高市首相「原油のホルムズ依存度が9割を超えていた我が国が、全量ホルムズ外から調達できるようになったことは、石油業界をはじめとした関係者のご努力のたまものであり、感謝申し上げます」高市首相は、「原油調達先の多角化が進展している」と強調し、再来年3月末までの「石