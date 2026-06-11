680馬力の「S」モデルが復活！ベントレーモーターズ ジャパンは2026年6月3日、新型「フライングスパー」を発表し、同日より受注を開始しました。手作業による究極のラグジュアリーと、スーパーカー並みの性能を兼ね備えた一台として、4ドアセダンのベンチマークであり続けることを掲げています。【画像】超カッコイイ！ これが新型「“超高級”4ドアセダン」です！ 画像で見る（29枚）今回の大幅改良では、性能を重視した「S