2026年6月10日、俳優の仲里依紗が自身のYouTubeチャンネルを更新。田中みな実と食事をする様子を公開した。 （関連：【画像あり】朝にキウイといちご……田中みな実が明かしたとある1日の食事メニュー） 今回は、田中が仲の自宅に遊びにきたようで、田中は「めっちゃ綺麗」と仲の自宅について紹介した。そして、ウーバーイーツで食事を頼むことに。田中はウーバーイーツについて