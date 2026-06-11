私はサキコです。夫のタカシ、小学生の息子シュンと3人で暮らしています。ある日タカシが「サッカーの大きな大会の観戦チケットが取れた」と言い出しました。遠方への交通費や宿泊代を含めると、計15万円ほどかかるそうです。ウチはそんな大金をポンと出せる家計じゃありません。それにタカシは毎日の外食に趣味にたばこ代にと、普段から浪費ばかり……。思わず驚いてしまった私に、タカシは「食費を削ってやりくりしろ」と怒鳴っ