中東情勢が、さぬきの食文化に影響を及ぼす可能性が出てきました。うどんづくりに欠かせないオーストラリア産の小麦の収穫量が減る見通しとなり、不安が広がっています。 【写真を見る】中東情勢「さぬきうどん」の店にも影響じわり豪州産小麦の収穫量が...気を揉む店主ら「早めに手を打たないと」【香川】 うどんのコシに欠かせないオーストラリア産の小麦 （小寺健太記者）「香川県のうどん店の多くで使われて