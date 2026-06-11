先週、山形県上山市に期間限定でかき氷専門店がオープンました。 【写真を見る】【動画】期間限定！国内外のかき氷を食べ歩いた“ゴーラー”店主のかき氷専門店がオープン並々ならぬ愛が生んだメニューに注目！（山形・上山市） 今回オープン直前に取材させていただいたのですが、衝撃的なおいしさに感動しました。山形の名産を使った見たことのないかき氷とも出会いましたよ。