今月２１日は「父の日」です。ばらのまち福山市では枝広市長へバラの花束がプレゼントされました。 福山市の父親代表として枝広市長にプレゼントされたのは、鮮やかな黄色で花もちが良いのが特徴の「ゴールドラッシュ」という品種のバラです。 市民の有志でつくる「ばらオーナー会」がこれからも官民一体となってバラの町づくりを推進しようと企画しました。 枝広 直幹市長「福山市の父親としての仕事をし