新潟市の中原市長は先週、各省庁に対して来年度に向けた要望を行いました。環境省では、水俣病の認定基準見直しを強く要望しました。 5日に環境省を訪れた中原市長は、冒頭、5月31日に開かれた新潟水俣病の集いに石原環境大臣が出席しなかったことについて言及しました。 ■新潟市 中原八一市長 「被害者団体から石原大臣が出席しなかったことについて大変厳しい声が出されている。今後、被害者の声に前向きに応えてい