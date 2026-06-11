広島市内のデパートでお中元商戦がスタートしました。今年のイチオシは「涼を感じるスイーツ」です。 約２０００点のギフトが並ぶ福屋八丁堀本店のお中元ギフトセンター。今年も猛暑が予想される中で地元広島のギフトや「涼を感じるスイーツ」が推し商品として並べられています。 その中でもおすすめだというのがオリジナル広島ジェラートです。 福屋 食品課 竹山潤一さん「地元加計高