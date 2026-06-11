呉市音戸町の船の解体現場で発生した火災からまもなく１カ月です。懸命な消火活動には“海の消防車”の活躍がありました。 ５月１４日、呉市音戸町にある船の解体現場で使われなくなった船や廃材などが燃えた火災。発生から６日目でようやく鎮火しましたが、約４０００㎡が焼けました。 懸命な消火活動は陸上以外からも行われていました。 矢田息吹記者「今まさに放水訓練が始まりました。２つの放水銃からものすごい